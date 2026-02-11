أرباح بنك القاهرة ترتفع 30% خلال 2025 إلى 16.1 مليار جنيه

ارتفعت أرباح بنك القاهرة بعد الضرائب بنحو 30% خلال 2025 على أساس سنوي إلى 16.1 مليار جنيه، وفق بيان صادر للبنك اليوم حول القوائم المالية.

وارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 21% خلال 2025 ليصل إلى 34.1 مليار جنيه.

وأوضح البنك في البيان أن صافي الأتعاب والعمولات ارتفع بنسبة 10% خلال 2025 على أساس سنوي إلى 6.3 مليار جنيه، مقارنة ب 5.7 مليار جنيه عام 2024.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 41.5 مليار جنيه مقارنة بـ 34.7 مليار جنيه بنهاية العام السابق 2024 بمعدل نمو 20%.

وارتفعت المصروفات الإدارية بنهاية العام المالي 2025 بقيمة 2.8 مليار جنيه بزيادة 26% مقارنة بعام 2024.

وبحسب بيان البنك، فإن إجمالي الأصول زاد بنسبة 10% خلال 2025 على أساس سنوي إلى 533 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2025، مقارنة بـ 483 مليار جنيه بنهاية العام السابق.

وسجل إجمالي محفظة القروض 258 مليار جنيه ارتفاعا بنحو 13% بنهاية العام المالي 2025، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة في قروض الشركات والبنوك بمبلغ 17.1 مليار جنيه و13.5 مليار جنيه في قروض الافراد.

ارتفعت ودائع العملاء بنحو 14% إلى 401 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بنسبة.

واستحوذت ودائع العملاء الأفراد على 60% من إجمالي الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 40% من إجمالي الودائع في نهاية العام المالي 2025.

بلغت القروض غير المنتظمة 3.6% من إجمالي محفظة القروض، كما بلغت نسبة تغطية مخاطر القروض غير المنتظمة 185%، حيث بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض 17.4 مليار جنيه مصري بنهاية العام المالي 2025.

وبلغت نسبة الشريحة الأولي لرأس المال 18.42% من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 22.06% بنهاية العام المالي 2025.