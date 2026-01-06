أعلن البنك التجاري الدولي مصر (CIB) نجاحه في إتمام الإصدار العاشر من سندات التوريق لصالح شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم (GB Lease)، بقيمة إجمالية بلغت 4.16 مليار جنيه.

ويأتي هذا الإصدار، وفق بيان البنك اليوم، تتويجًا لعلاقة استراتيجية راسخة بين البنك التجاري الدولي – مصر(CIB) و GB Lease تمتد لسنوات عديدة من التعاون الناجح في هيكلة وتنفيذ معاملات تمويلية تعكس الثقة المتبادلة وقوة الشراكة بين الطرفين.

كما أنه يؤكد على التزام البنك بدعم الشركات المالية الغير مصرفية في تعزيز السيولة النقدية وتحسين هياكلها الرأسمالية، مع توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتلبية متطلبات السوق.

وشهد الإصدار تعاونًا متكاملاً بين عدد من الكيانات المالية، حيث تولى البنك التجاري الدولي – مصر(CIB)، بالشراكة مع البنك العربي الأفريقي الدولي و سي إي كابيتال، مهام المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.

كما قام كل من البنك التجاري الدولي – مصر(CIB)، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، بنك قناة السويس، وبنك القاهرة بدور ضامني التغطية، في حين تولى بنك قناة السويس مهمة أمين الحفظ، والبنك العربي الأفريقي الدولي دور متلقي الاكتتاب، بينما تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، و قام مكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.

وقد تم طرح الإصدار على 4 شرائح؛ بلغت قيمة الشريحة الأولى 973.4 مليون جنيه بمدة استحقاق 13 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 1,135.7 مليار جنيه بمدة استحقاق 25 شهرًا وتصنيف ائتماني AA، وجاءت الشريحة الثالثة بقيمة 956.8 مليون جنيه بمدة استحقاق 37 شهرًا وتصنيف ائتماني A، وجاءت الشريحة الرابعة بقيمة 1,094.1 مليار جنيه بمدة استحقاق 56 شهرًا وتصنيف ائتماني -A.

وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر(CIB)، إن هذا الإصدار يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها شركة “GB Lease” لدى البنك التجاري الدولي – مصر(CIB)، كما يعكس متانة وقوة قطاع التأجير التمويلي المصري وقدرته على مواصلة النمو في ظل التحديات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف أن نجاح هذا الإصدار يأتي في إطار الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي المصري في دعم الشركات من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة وغير تقليدية، بما يسهم في تعزيز قدرتها على النمو والتوسع.

وأوضح أن هذا النجاح يُعد نتيجة مباشرة للتعاون الوثيق والتنسيق الفعّال بين جميع الأطراف المشاركة، وهو ما يعكس كفاءة القطاع المصرفي وقدرته على تنفيذ صفقات تمويلية كبرى بمستويات عالية من الاحترافية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويحفّز بيئة الاستثمار في مصر.