العالمي للذهب: المركزي المصري اشترى 2.48 طن في 2025

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنك المركزي المصري من الذهب اشترى نحو 2.48 طن ذهب خلال 2025 ليأتي في الترتيب الـ 18 على مستوى البنوك المركزية بالعالم في شراء الذهب.

ووفقا لتقرير المجلس العالمي للذهب فقد ارتفع صافي طلب البنوك المركزية على مستوى العالم على الذهب إلى 230 طنًا في الربع الأخير من 2025، بزيادة قدرها 6% عن 218 طنًا في الربع السابق.

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن المركزي اشترى 79.63 ألف أونصة ذهب جديدة خلال 2025 لدعم احتياطيات النقد الأجنبية.

إجمالي عدد الأونصات لدى "المركزي" ارتفع إلى 41.59 مليون أونصة بنهاية ديسمبر الماضي من 40.79 مليون نهاية 2024.

احتياطي النقد الأجنبي يتكون من رصيد الذهب والعملات السائلة وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد لدولي "SDRS".

عزز ذلك من ارتفاع رصيد الذهب باحتياطيات النقد الأجنبي بنحو 7.5 مليار دولار العام الماضي إلى 18.17 مليار بنهاية ديسمبر.

تخطى رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر نحو 51 مليار دولار لأول مرة في تاريخه بنهاية ديسمبر الماضي بدعم قفزات سعر الذهب.