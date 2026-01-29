تراجع جديد في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم وسط قفزات الذهب

واصل مؤشر سعر الدولار، وفق بيانات بلومبرج، التراجع بنحو 0.12% خلال تعاملات اليوم إلى 96.3 نقطة وسط قفزات سعر الذهب وبعد قرار البنك المركزي الأمريكي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في أول اجتماع له خلال 2026 أمس.

ومؤشر الدولار يقيس أداءه مقابل 6 عملات رئيسية هي اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والين الياباني والفرنك السويسري والكرونة السويدية.

هبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له من 4 سنوات بفعل استهداف دونالد ترامب الرئيس الأمريكي سعر دولار ضعيف بهدف زيادة منافسة