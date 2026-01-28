ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالجيزة الترم الأول

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026.

وأشار المحافظ إلى أن نسبة نجاح الطلاب بلغت 85.29%، حيث تجاوز الحد الأدنى 177,109 طالبًا وطالبة من إجمالي 208,202 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، وحضر منهم 207,665.

كما بلغت نسبة النجاح بالقسم المهني 99.59% بعد تجاوز 245 طالبًا وطالبة الحد الأدنى من إجمالي 268 تقدموا للامتحانات، وحضر منهم 246.

وفيما يخص مدارس الصم وضعاف السمع، فقد بلغت نسبة النجاح 100% بعد تجاوز 50 طالبًا وطالبة الحد الأدنى، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس المكفوفين 100% بعد نجاح جميع الطلاب البالغ عددهم 32 طالبًا وطالبة، ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط الرسمي اضغط هنا

