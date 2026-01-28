إعلان

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالجيزة الترم الأول

كتب : أحمد الجندي

01:24 م 28/01/2026

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026.

وأشار المحافظ إلى أن نسبة نجاح الطلاب بلغت 85.29%، حيث تجاوز الحد الأدنى 177,109 طالبًا وطالبة من إجمالي 208,202 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، وحضر منهم 207,665.

كما بلغت نسبة النجاح بالقسم المهني 99.59% بعد تجاوز 245 طالبًا وطالبة الحد الأدنى من إجمالي 268 تقدموا للامتحانات، وحضر منهم 246.

وفيما يخص مدارس الصم وضعاف السمع، فقد بلغت نسبة النجاح 100% بعد تجاوز 50 طالبًا وطالبة الحد الأدنى، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس المكفوفين 100% بعد نجاح جميع الطلاب البالغ عددهم 32 طالبًا وطالبة، ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط الرسمي اضغط هنا

