موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2026

تزايدت معدلات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2025/2026.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن النتيجة من المتوقع أن تظهر يوم السبت 31 يناير 2026 لطلاب الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة القاهرة.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا بإتمام أعمال الرصد والمراجعة بدقة عالية، مع التأكد من جاهزية الموقع الإلكتروني لاستقبال استعلامات الطلاب وأولياء الأمور فور الإعلان عن النتائج.

اقرأ أيضاً:

فرصة للمعلمين.. التعليم تفتح باب الترشح لمنحة اليابان 2026

مدير تصنيف حلوان: إدراج 83 جامعة مصرية ضمن أفضل 1000 مؤسسة تعليمية طفرة

طريقتان للحصول عليها.. نتيجة الترم الأول لصفوف النقل بالجيزة