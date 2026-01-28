إعلان

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2026

كتب : أحمد الجندي

01:28 م 28/01/2026

امتحانات الشهادة الاعدادية

تزايدت معدلات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2025/2026.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن النتيجة من المتوقع أن تظهر يوم السبت 31 يناير 2026 لطلاب الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة القاهرة.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا بإتمام أعمال الرصد والمراجعة بدقة عالية، مع التأكد من جاهزية الموقع الإلكتروني لاستقبال استعلامات الطلاب وأولياء الأمور فور الإعلان عن النتائج.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة مديرية التربية والتعليم

