المركزي الأمريكي يحسم سعر الفائدة على الدولار في أول اجتماع بـ2026 غدا

كتب : منال المصري

05:08 م 27/01/2026

الدولار

كتبت- منال المصري:

يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- أول اجتماع خلال 2026 لحسم سعر الفائدة على الدولار غدا الأربعاء وسط تزايد ضغوط دونالد ترامب الرئيس الأمريكي على جيروم باول رئيس المركزي الأمريكي بخفض سعر الفائدة.

كان الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة 0.75% خلال العام الماضي على 3 مرات إلى 3.5% و3.75% وسط تباطؤ معدل التضخم.

وتتباين التوقعات بشأن خفض الفيدرالي سعر الفائدة 0.25% غدا حيث يرى البعض الخفض ضروري لإنعاش الاقتصاد الأمريكي وآخرين يرون سيبقي عليها دون تغيير وسط مخاطر زيادة معدل التضخم.

