انخفض في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و5 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 46.95 جنيه للشراء، و47.05 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 46.95 جنيه للشراء، و47.05 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.