انخفضت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27-1-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.49 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.78 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 123.43 جنيه للشراء، و124.98 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 11.93 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 65.83 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و66.55 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدينار الكويتي: 151.87 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و154.49 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.