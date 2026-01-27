إعلان

أسعار 4 عملات عربية تنخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:45 ص 27/01/2026

الدرهم الإماراتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27-1-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.49 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.78 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 123.43 جنيه للشراء، و124.98 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 11.93 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 65.83 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و66.55 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدينار الكويتي: 151.87 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و154.49 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

اسعار العملات العربية البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شبورة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
أخبار مصر

شبورة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تحرك مرتقب وشرط وحيد العودة.. تطورات مفاجئة بشأن أزمة رمضان صبحي
رياضة محلية

تحرك مرتقب وشرط وحيد العودة.. تطورات مفاجئة بشأن أزمة رمضان صبحي
قضية مقتل ابن السفير.. الجنايات تؤجل جلسة الاستئناف إلى 22 فبراير
حوادث وقضايا

قضية مقتل ابن السفير.. الجنايات تؤجل جلسة الاستئناف إلى 22 فبراير
ساعات الصيام في رمضان 2026.. تعرف على أطول وأقصر الأيام في مختلف البلدان
علاقات

ساعات الصيام في رمضان 2026.. تعرف على أطول وأقصر الأيام في مختلف البلدان
بعد حفل زفافها.. 20 صورة للفنانة دعاء رجب مع نجوم الفن
زووم

بعد حفل زفافها.. 20 صورة للفنانة دعاء رجب مع نجوم الفن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان