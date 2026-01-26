إعلان

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

09:43 ص 26/01/2026

سعر الدولار مقابل الجنيه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و6 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 26-1-2026، مقارنة بنهاية أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.06 جنيه للشراء، و47.16 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.06 جنيه للشراء، و47.16 جنيه للبيع، بزيادة 3 للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر صرف الدولار عر الدولار اليوم عر صرف الدولار في مصر عر الدولار في 10 بنوك عر صرف الدولار الآن عر الدولار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري.. تعرف عليها
أخبار مصر

قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري.. تعرف عليها
الإسكان: بدء بتسليم وحدات مشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر
أخبار العقارات

الإسكان: بدء بتسليم وحدات مشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر
"مفيش ببلاش".. الزمالك يصدم الجميع بعد عرض سيف جعفر
رياضة محلية

"مفيش ببلاش".. الزمالك يصدم الجميع بعد عرض سيف جعفر
حدث بالفن | عزاء والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم و أزمة أحمد سعد بسبب
زووم

حدث بالفن | عزاء والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم و أزمة أحمد سعد بسبب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: مقارنة البرلمان الحالي بـ برلمان 2010 ظالمة
مجدي الجلاد: ثورة 25 يناير نجحت