البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل

كتبت – منال المصري:

حذر البنك الأهلي المصري عملاءه من عروض الجوائز الوهمية التي تنشرها صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدّعي أنها مقدَّمة من البنك الأهلي المصري لعملاء محفظة "فون كاش"، وذلك بغرض النصب والاحتيال والاستيلاء على أرصدة العملاء، وفقًا لبيان نشره البنك على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

ودأبت البنوك على مدار السنوات الأربع الماضية على تحذير عملائها مرارًا من مشاركة بياناتهم المصرفية مع الآخرين، بعد انتشار حالات النصب والسطو على حسابات العملاء، نتيجة استجابتهم لمكالمات أو رسائل هاتفية تطلب منهم الإفصاح عن بيانات حساباتهم.

ويقع العديد من العملاء فريسة لعمليات الاحتيال، سواء تحت إغراء الفوز بجوائز وهمية، أو بحجة تحديث البيانات، أو غير ذلك من أساليب النصب والاحتيال.