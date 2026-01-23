إعلان

فريكسيم بنك يعلن إنهاء علاقته بتصنيف الائتمان مع فيتش

كتب : منال المصري

12:16 م 23/01/2026

وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك) اليوم رسميًا إنهاء علاقته بتصنيف الائتمان مع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

ويأتي هذا القرار عقب مراجعة العلاقة، وإيمان البنك الراسخ بأن عملية تصنيف الائتمان لم تعد تعكس فهمًا دقيقًا إتفاقية تأسيس البنك، ورسالته، وولايته،وفق بيان له اليوم.

ولا يزال الوضع التجاري لبنك أفريكسيم بنك قويًا، مدعومًا بعلاقات متينة مع المساهمين والحماية القانونية المنصوص عليها في اتفاقية التأسيس، الموقعة والمصدقة من قبل الدول الأعضاء.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أفريكسيم بنك بنك التصدير والاستيراد الأفريقي وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رياح مثيرة للرمال بهذه المناطق.. توقعات طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

رياح مثيرة للرمال بهذه المناطق.. توقعات طقس الساعات المقبلة
كيف تحبُّ القراءة؟.. 9 خطوات ينصح بها مركز الأزهر للفتوى
أخبار

كيف تحبُّ القراءة؟.. 9 خطوات ينصح بها مركز الأزهر للفتوى

من الرياض إلى أبوظبي.. أبرز محطات التفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا
شئون عربية و دولية

من الرياض إلى أبوظبي.. أبرز محطات التفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا
إصابة الفنان محمد صبحي بأزمة قلبية ونقله للمستشفى ومصدر يكشف حالته
حوادث وقضايا

إصابة الفنان محمد صبحي بأزمة قلبية ونقله للمستشفى ومصدر يكشف حالته
"التجميد بالفريزر".. خطوة بسيطة لتقليل أضرار زيادة الوزن وأمراض القلب
نصائح طبية

"التجميد بالفريزر".. خطوة بسيطة لتقليل أضرار زيادة الوزن وأمراض القلب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الرياض إلى أبوظبي.. أبرز محطات التفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا
"حذر وعرض مناسب".. مستجدات اهتمام أندية السعودية بمحمد صلاح