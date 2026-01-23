فريكسيم بنك يعلن إنهاء علاقته بتصنيف الائتمان مع فيتش

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك) اليوم رسميًا إنهاء علاقته بتصنيف الائتمان مع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

ويأتي هذا القرار عقب مراجعة العلاقة، وإيمان البنك الراسخ بأن عملية تصنيف الائتمان لم تعد تعكس فهمًا دقيقًا إتفاقية تأسيس البنك، ورسالته، وولايته،وفق بيان له اليوم.

ولا يزال الوضع التجاري لبنك أفريكسيم بنك قويًا، مدعومًا بعلاقات متينة مع المساهمين والحماية القانونية المنصوص عليها في اتفاقية التأسيس، الموقعة والمصدقة من قبل الدول الأعضاء.