ارتفعت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.54 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.62 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.84 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 123.98 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و125.56 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 11.98 جنيهًا للشراء، بزيادة قرشين، و12.96 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الأردني: 66.12 جنيه للشراء، بزيادة 11 قرشًا، و66.85 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 152.18 جنيه للشراء، بزيادة 16 قرشًا، و154.87 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.