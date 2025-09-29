المركزي يطرح سندات خزانة بـ 19 مليار جنيه اليوم

كتبت - منال المصري:

يعتزم البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، اليوم، بيع سندات خزانة لأجل عامين و3 و5 سنوات، بقيمة 19 مليار جنيه، وفق ما أُعلن عنه على موقعه الإلكتروني.

كان المركزي قد باع، الأسبوع الماضي، سندات خزانة بقيمة 5.9 مليار جنيه، بأقل من المستهدف جمعه والبالغ 18 مليار جنيه، تحت ضغط طلب المستثمرين أسعار فائدة مرتفعة.

يعمل المركزي على بيع أذون وسندات خزانة بشكل دوري كل أسبوع، بهدف جمع سيولة لوزارة المالية لسد مصروفاتها، بسبب عجز الموازنة.

أذون وسندات الخزانة تشبه الأوراق المالية، وذات أجل محدد، وتمنح عائدًا مدفوعًا مقدمًا للعملاء، وتلجأ لها وزارة المالية للاقتراض من السوق المحلية، من بنوك وأفراد ومؤسسات.