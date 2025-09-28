وائل حسن رئيساً لمجموعة المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي



كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الزراعي المصري تعيين وائل حسن، رئيسا لمجموعة المعاملات الإسلامية بالبنك، ضمن استراتيجية البنك الطموحة نحو تعزيز مكانته في سوق الصيرفة الإسلامية.

ويمتلك وائل حسن، وفقا لبيان البنك، خبرة كبيرة في القطاع المصرفي تتجاوز 23 عاماً، عمل خلالها في بنك مصر واستطاع أن يحقق خلالها العديد من النجاحات والإنجازات في قطاعات الخزانة والمخاطر.

كما ساهم في إنجاح العديد من المشروعات الاستراتيجية في البنك، من بينها مشروع إعادة هيكلة العمليات الرئيسية للبنك في الفترة من 2008 إلى 2011.

أما المحطة الأبرز في مسيرته المهنية هي الاستعانة به للعمل بالقطاع الإسلامي ببنك مصر، حيث ساهم في إعادة هيكلة القطاع الإسلامي، ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات، ومعدلات نمو متسارعة لمحفظة المعاملات الإسلامية، ما ساهم في ترشيحه لتولي العديد من الوظائف والمناصب القيادية، آخرها توليه مهام نائب رئيس القطاع الإسلامي المسئول عن تمويل المشروعات والقروض المشتركة.

يستهدف البنك الزراعي المصري خلال الفترة المقبلة زيادة عدد الفروع الإسلامية والتوسع الجغرافي في كافة محافظات الجمهورية، كما يستهدف التوسع في إطلاق منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات كافة عملائه.