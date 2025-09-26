

كتبت- منال المصري:

تصوير: علاء أحمد:



قال عمر رزق، العضو المنتدب لشركة انطلاق، إن قطاع ريادة الأعمال في مصر تمكن من جذب أكثر من 102 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر في 7 سنوات منذ 2019 وحتى الآن.



وأوضح في تصريحات لمصراوي على هامش فعاليات إطلاق النسخة الثالثة للتقرير السنوي لريادة الأعمال بمصر 2025 بالجونة، أن عدد الشركات الناشئة في مصر وفق آخر احصائية "لإنطلاق" يتخطى 563 شركة ناشئة نشطة في مصر يتصدرهما قطاعي تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية، ثم يأتي القطاع الزراعي والسياحة والرعاية الصحية والتعليم التي تحظى بفرص كبيرة.



أكد رزق أن بيئة قطاع ريادة الأعمال بمصر تشهد زخما خلال آخر 4 سنوات بعد أن تمكن من الحفاظ على معدلات النمو بفضل الدعم الحكومي لهذا القطاع برغم التحديات الاقتصادية عكس ما حدث في دول أخرى.



وأشار إلى أن أداء الاقتصاد الكلي يعد بصفة عامة في أي دولة من أهم التحديات التي تحيط بالشركات الناشئة لكن مع استمرار الاستقرار الاقتصادي بمصر سيؤدي ذلك إلى جذب استثمارات أجنبية بما يحظى به للسوق المصري من فرص عديدة.