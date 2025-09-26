انخفاض سعر الريال السعودي في 3 بنوك خلال أسبوع

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، بينما استقر في بنك مصر، فيما ارتفع في البنك التجاري الدولي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.78 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.78 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.78 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.81 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 12.81 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.