إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي في 3 بنوك خلال أسبوع

كتبت- آية محمد:

02:11 م 26/09/2025

الريال السعودي مقابل الجنيه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، بينما استقر في بنك مصر، فيما ارتفع في البنك التجاري الدولي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.78 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.78 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.78 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.81 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 12.81 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة أسعار الصرف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان