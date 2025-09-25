رسالة مهمة من البنك الأهلي لعملائه لاتخاذ الحذر والحيطة

حذر البنك الأهلي المصري من إعلانات الجوائز الوهمية للمحافظ الإلكترونية على صفحات التواصل الاجتماعي غير الموثقة.

وأكد البنك على صفحته بالفيسبوك ضرورة عدم مشاركة البيانات الشخصية والسرية على مثل تلك الروابط، حيث جاءت رسالة البنك في إطار التوعية المستمرة التي يقدمها البنك الاهلي لعملائه.

كان البنك المركزي المصري أكد على صفحته بالفيسبوك أمس أن البنوك لا تطلب أبدًا أي بيانات خاصة بحسابات العملاء سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي

كما أكد البنك المركزي على عملاء القطاع المصرفي أهمية التواصل مع مراكز الاتصال الرسمية (Call Center) الخاصة بكل بنك أو عبر قنوات الاتصال الرسمية في حال وجود أي شكاوى أو استفسارات.