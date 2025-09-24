إعلان

3.8 مليار دولار.. تحويلات المصريين بالخارج تسجل مستوى تاريخي في يوليو

كتبت- منال المصري:

01:38 م 24/09/2025

تحويلات المصريين بالخارج

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو 2025 أعلى مستوى تاريخي بعد أن ارتفعت بنسبة 26.3% إلى نحو 3.8 مليار دولار مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال شهر يوليو 2024.

وقفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 7 أشهر من العام الميلادي الحالي (الفترة يناير/ يوليو 2025) بنسبة 49.7% إلى نحو 23.2 مليار دولار مقابل نحو 15.5 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق.

تحويلات المصريين مستوى تاريخي 3 مليارات دولار

