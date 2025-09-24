ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24-9-2025، بينما انخفض في بنك الإسكندرية، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.81 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.81 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.89 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك القاهرة: 12.81 جنيه للشراء بزيادة قرش، و12.89 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك الإسكندرية: 12.82 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.86 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.84 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.