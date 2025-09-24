إعلان

ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

10:59 ص 24/09/2025

سعر الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24-9-2025، بينما انخفض في بنك الإسكندرية، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.81 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.81 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.89 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك القاهرة: 12.81 جنيه للشراء بزيادة قرش، و12.89 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك الإسكندرية: 12.82 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.86 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.84 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إضافة المواليد.. خطوات تحديث بطاقات التموين
النيابة العامة تحذّر: نشر المقاطع على السوشيال يضر المجتمع ويُعرّض للمساءلة
نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي.. رابط مفعل و4 خطوات
مصر تطرح رؤيتها لليوم التالي في غزة.. ومدبولي: القضاء على حماس عسكريا لن ينجح
3 أرقام تاريخية لـ فيستون ماييلي بعد فوز بيراميدز على أهلي جدة
شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة