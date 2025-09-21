يصل لـ300 ألف جنيه.. قروض للزواج من بنكي مصر وناصر فما التفاصيل؟

يصل لـ300 ألف جنيه.. قروض للزواج من بنكي مصر وناصر

كتب- أحمد الخطيب:

يقدم بنكا مصر وناصر الاجتماعي قرضا لتمويل مصروفات الزواج، تخاطب الموظفين في القطاعي العام والخاص وأصحاب المهن الحرة بشكل تتماشى مع سياسة كل بنك ونوع وظيفة العميل.

يأتي هذا القرض بهدف مساعدة العميل على سداد تكاليف الزواج في ظل ارتفاع الأسعار ويتم صرف القرض للعميل بعد تقديم الأوراق اللازمة المطلوبة من البنك.

في السطور التالية يقدم "مصراوي" تفاصيل قروض الزواج في بنكي مصر وناصر:

بنك مصر

الحد الأدنى لعمر المقترض: 21 عامًا.

الحد الأقصى لقيمة القرض: 300 ألف جنيه.

الحد الأقصى لنسبة التمويل: حتى 100% من قيمة القرض.

الحد الأقصى لمدة القرض: 5 سنوات.

المصروفات الإدارية: 1.5% من إجمالي قيمة القرض تخصم آليًا.

المستندات الأساسية المطلوبة:

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

عرض سعر أو بيان بمصروفات الزواج.

مستندات إضافية حسب الفئة:

الموظفون: شهادة مفردات مرتب، وتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري (في حالة تعهد التحويل).

أصحاب المهن الحرة والأعمال الحرة: صورة البطاقة الضريبية، ترخيص مزاولة المهنة أو مستخرج حديث من السجل التجاري، وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.

مستحق المعاش: بيان بالمعاش الشهري من جهة الصرف، بيان بالمستفيدين من المعاش (إن وجد)، وتعهد بتحويل المعاش.

بنك ناصر الاجتماعي

الحد الأقصى لقيمة القرض: 10 آلاف جنيه.

الفائدة: دون احتساب فوائد.

المصروفات الإدارية: طفيفة.

مدة السداد: تصل حتى 3 سنوات.

الإعفاء: يتم إعدام القرض في حالة وفاة المقترض.

الفئات المستحقة:

أصحاب المرتبات.

أصحاب المعاشات.

ورثة المعاشات.

الشروط الأساسية:

في حالة الاقتراض بضمان المرتب: ألا تقل مدة الخدمة عن 3 سنوات، مع وجود ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحويل القسط أو المرتب للبنك.

في حالة الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي: ألا تقل مدة الخدمة عن 20 عامًا، مع تحويل القسط أو المعاش على البنك.

في حالة الاقتراض بضمان المعاش أو المعاش المستحق: تحويل المعاش للبنك، مع تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة (في حالة المعاش المستحق).

المستندات المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن سارية.

الرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد.

بيان مفردات مرتب أو معاش للمقترض والضامن.

تقديم أصل وثيقة عقد الزواج.