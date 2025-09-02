البنك الأهلي يشارك في توزيع 20 ألف كرتونة غذائية بحلايب وشلاتين

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري مشاركته الفعالة في مبادرة "معاً بالوعي نحميها" والتي تستهدف توزيع 20 ألف كرتونة تحتوي على المواد الغذائية الأساسية على الأسر الأولى بالرعاية في منطقة حلايب وشلاتين وأبورماد، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومؤسسة حياة كريمة.

وقال محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري في بيان للبنك اليوم إن البنك يعد شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية المستدامة في مصر، حيث يضع خدمة المجتمع في مقدمة أولوياته ضمن استراتيجيته الشاملة للمسؤولية المجتمعية،وينطلق البنك في هذا الدور من إيمانه العميق بمسؤوليته الوطنية وواجبه في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.



وأكد حرص البنك على المساهمة الفعالة في تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً من أهالي مختلف المحافظات، من خلال تبني المبادرات القومية، لتشمل العديد من القطاعات الحيوية التي تهم المواطنين.

وقالت دينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري إن هذه المبادرة تعكس استراتيجية البنك في تحقيق أثر إيجابي ملموس على المجتمع من خلال الشراكات مع المؤسسات الوطنية الرائدة مثل المجلس القومي للمرأة ومؤسسة حياة كريمة، والتي تنعكس على بناء مجتمع متماسك، إضافة إلى تحسين جودة حياة المواطنين.



وأكدت أن البنك الأهلي المصري يعمل باستمرار على تعزيز الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية ودور القطاع المصرفي في دعم التنمية المستدامة، معربة عن فخرها بمساهمة العاملين بالبنك بالمشاركة في هذه المبادرة التي تستهدف مدينتي حلايب وشلاتين.

وأكدت المستشارة أمل عمار على أن هذه القافلة الموسعة إلى مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري ومؤسسة حياة كريمة، تحت شعار "معاً بالوعي نحميها"، تأتى كخطوة جوهرية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في هذه المناطق الاستراتيجية، ونهدف من خلال هذه المبادرة إلى تمكين المرأة من خلال تنفيذ عدد من البرامج التوعوية والتدريبية والحرفية، إلى جانب تقديم خدمات طبية ومساعدات غذائية، لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.



وأضافت أن هذا التعاون المثمر يجسد رؤية الدولة المصرية في توحيد الجهود بين القطاعات المختلفة لخدمة المجتمع، مع التركيز على تعزيز دور المرأة كشريك رئيس في دفع عجلة التنمية.

هذا وتستمر القافلة على مدار أربعة أيام متتالية، بحضور اللواء محمد البنا رئيس مدينة شلاتين، ماجدة حنا نائبة محافظ البحر الأحمر، ونشوى الحوفي عضوة المجلس القومي للمرأة، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمود علام مساعد المدير التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، والعقيد أحمد نجم مدير اقليم المكاتب الحدودية لمؤسسة حياة كريمة، بجانب فريق عمل ومتطوعين من كافة الجهات الشريكة وعدد من قيادات المحافظة.



وتتضمن القافلة العديد من الأنشطة، حيث يشارك المجلس القومي للمرأة في تنفيذ عدد من الندوات التوعوية مثل "معًا بالوعي نحميها" و"المرأة وصناعة الوعي الحضاري" و"الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة"، إلى جانب ورش تدريبية وحرفية في مجالات متنوعة.



كما تضم القافلة جلسات حكي وتوعية للأطفال لتعزيز القيم المجتمعية لديهم، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج "الرائدات البدويات" لتأهيل متطوعات محليات قادرات على التواصل المباشر مع السيدات ونشر الرسائل التوعوية داخل القرى.

وأكدت عهود وافى أن مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد من أهم المناطق الحدودية ولها أثر من حيث الثقافة والعادات، وزيارتنا تأتي في إطار جهود الدولة المبذولة على مدار سنوات في حلايب وشلاتين وأبو رماد.



وأضافت "وافي" أن التعاون المثمر بين القطاع المصرفي ممثلاً في البنك الاهلي المصري والجهات الوطنية ممثلة في المجلس القومي للمرأة يأتي ضمن استراتيجية حياة كريمة في تكامل وتوحيد الجهود لتعظيم الأثر التنموي والخيري وتكامل مثلث التنمية بأضلاعه الثلاث.