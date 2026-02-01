كتبت- منال المصري:

نظمت جمعية البنك الأهلي المصري للأعمال الخيرية بالتعاون مع جمعية الأورمان فعالية بمركز أطسا بمحافظة الفيوم تزامنا مع فصل الشتاء، بهدف توزيع 1000 بطانية على الأسر الأكثر احتياجًا وذلك سعيا للتخفيف من الأعباء المعيشية وتحسين جودة الحياة للأسر الأكثر احتياجا، وهو ما يأتي ضمن إطار استراتيجية البنك الداعمة للتنمية المجتمعية.

حضر الفعالية أعضاء مجلس إدارة الجمعية وفريق العمل والمسؤولين بجمعية الأورمان، وفق بيان البنك اليوم.

قال محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس مجلس إدارة جمعية البنك الأهلي المصري للأعمال الخيرية إن هذه المبادرة تأتي تأكيدًا على التزام البنك المتواصل بدوره المجتمعي، وحرصه على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما في محافظات صعيد مصر.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تعد استكمالًا لمسيرة الجمعية، التي تتواكب مع استراتيجية البنك في ملف المسؤولية المجتمعية، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تنموية مستدامة تساهم في تحقيق أثر إيجابي ملموس داخل المجتمع وبما يتماشى مع خطط الدولة التنموية.

وأكد حرص الجمعية على مواصلة تنفيذ المبادرات المجتمعية التي تلبي احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا، إيمانا منها بأهمية التكافل المجتمعي وبدور المؤسسات الوطنية في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار الإتربي إلى ضرورة تحقيق التعاون والتكامل بين منظمات العمل المدني بهدف تعظيم الأثر المرجو على المواطن المصري وهو ما دفعنا للتعاون مع جمعية الأورمان لقدرتها على الوصول للمستفيدين في المناطق الأكثر فقراً ولها تدخلات تنموية لمدة تزيد عن ثلاثين عاماً لتحقيق التكامل المنشود بين منظمات المجتمع المدني بما يحسن من جودة حياة المستفيدين.

وأكد محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البنك الأهلي المصري للأعمال الخيرية أن تلك المبادرة تأتي في إطار التزام البنك الأهلي المصري بدوره المجتمعي، وسعيه الدائم للمساهمة في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في محافظات الصعيد.

وأضاف أن الجمعية مستمرة في تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية خلال الفترة المقبلة في عدد من المحافظات، بما يتماشى مع توجهات البنك الأهلي المصري في دعم التنمية الشاملة وتعزيز الشراكات المجتمعية.

تم إنشاء جمعية البنك الأهلي المصري للأعمال الخيرية 2008، وهي جمعية خيرية تتولى تنفيذ عدد من الأنشطة والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات، حيث قدمت الجمعية دعمًا للقطاع الصحي من خلال التعاون مع عدد من الجهات والمستشفيات، من بينها معهد ناصر، وجامعة الأزهر، ومستشفى أبو الريش، إضافة إلى المشاركة في بروتوكول علاج الفشل الكلوي بالتعاون مع وزارة الصحة، والمساهمة في مبادرة القضاء على فيروس سي وغيرها من المبادرات الصحية.

كما تولي الجمعية اهتمامًا خاصًا بدعم قطاع التعليم، من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في محافظات صعيد مصر.

وساهمت الجمعية بدعم فك كرب الغارمين على مستوى جمهورية مصر العربية على مدار عشرة سنوات من خلال مشاركة ودعم من البنك الأهلي المصري والعاملين به وهو ما أدى إلى فك كرب ما يقرب من عدد 12843 غارم أو غارمة من مختلف محافظات الجمهورية.