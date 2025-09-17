إعلان

الفيدرالي يتوقع خفض جديد للفائدة 0.5% بنهاية العام الحالي

10:34 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

كتبت- منال المصري:

فتح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الباب أمام خفضين أخرين لأسعار الفائدة خلال 2025 بعد قرار اليوم بخفض سعر الفائدة 0.25%، وفق سي إن إن الاقتصادية.

وحذر الاحتياطي الفيدرالي من "مخاطر أعلى على التوظيف" في قرار خفض أسعار الفائدة.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لنمو الناتج المجلي الإجمالي إلى 1.6% مقابل 1.4% للعام 2025 و 1.8% مقابل 1.6% لعام 2026.

خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.25% في اجتماعه اليوم لأول مرة في 2025 ليتوافق مع توقعات السوق رغم ارتفاع معدل التضخم.

وتراجع سعر العائد على الدولار بعد خفض سعر الفائدة إلى 4% و4.25%.

