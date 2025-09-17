على خطى السعودية والإمارات.. الكويت والبحرين وعمان تخفض سعر الفائدة

كتبت- منال المصري:

خفض البنك المركزي الكويتي والبحريني والعماني سعر الفائدة 0.25% بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة على الدولار اليوم.

وقبل قليل خفض البنك المركزي السعودي والإماراتي والقطري سعر الفائدة 0.25% تزامنا مع خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.25% في اجتماعه اليوم لأول مرة في 2025 إلى 4% و4.25%.

وتتماشى البنوك المركزية الخليجية مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة لارتباطها تجارة النفط بالدولار تجنبا لتكبد أي خسائر.

وخفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة رغم زيادة حالة عدم اليقين وارتفاع المخاطر التي تحيط بالتضخم بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها دونالد ترامب على واردات الدول لأمريكا.