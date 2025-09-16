إعلان

الفيدرالي الأمريكي يستعد لأول خفض للفائدة منذ 9 أشهر وسط ضغط ترامب

11:17 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

الفيدرالي الأمريكي

كتبت- منال المصري:

يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاستئناف خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ تسعة أشهر، في ظل مواجهته تباطؤًا في سوق العمل، وارتفاعًا حادًا في التضخم، وضغطًا غير مسبوق من الرئيس دونالد ترامب لخفض تكاليف الاقتراض.

مع ذلك، وفق ما نشرته بلومبرج، فإن خفض الفائدة هذا الأسبوع لن يُمهّد الطريق أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بسلاسة.

يعقد الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سادس اجتماع للفائدة خلال 2025 اليوم وغدا وسط توقعات بخفض سعر الفائدة لأول مرة خلال العام الحالي.

في أغسطس الماضي ارتفع معدل التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 2.9% من 2.7% في يوليو، تحت ضغط زيادة أسعار بعض السلع الخدمات.

ترامب يتوقع "خفضًا كبيرًا"

وتوقع الرئيس دونالد ترامب "خفضًا كبيرًا" من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع قبيل اجتماع محوري من المتوقع أن يخفف فيه محافظو البنك المركزي السياسة للمرة الأولى منذ تسعة أشهر وفق ما قاله للصحفيين في طريق عودته إلى واشنطن.

كان الفيدرالي الأمريكي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال أول 5 اجتماعات العام الحالي بعد أن خفضها 1% العام الماضي إلى 4.25% و4.5%

وتوقع بنك مورجان ستانلي أحد البنوك الأمريكية، أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في 4 اجتماعات متتالية حتى يناير 2026، على أن يبدأ بأول خفض 0.25% في اجتماعه المقبل بدعم تباطؤ التضخم.

يواصل دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الضغوط على جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بهدف خفض عبء الدين على الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتمهل البنك المركزي الأمريكي في خفض سعر الفائدة حتى التأكد من نزول معدل التضخم بشكل مستدام الذي يعد من أهم مستهدفاته وكذلك دراسة تبعات الرسوم الجمركية على التضخم.

