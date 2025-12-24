أرباح بنوك مصر تقفز 58% في 3 أشهر إلى 434 مليار جنيه

قفز صافي أرباح القطاع المصرفي المصري 58% خلال الربع الثالث من العام الحالي (يوليو إلى سبتمبر 2025) إلى نحو 433.77 مليار جنيه مقابل نحو 274.94 مليار جنيه بالربع السابق له من العام الحالي.

وجاء ذلك في تقرير المركز المالي للجهاز المصرفي (بخلاف البنك المركزي المصري).

عززت زيادات أسعار الفائدة تحقيق البنوك أرباحا تاريخية خلال عام 2024 وواصلت الارتفاع خلال 2025.

كان المركزي رفع سعر الفائدة 19% منذ مارس 2022 حتى مارس 2024 قبل أن يبدأ في خفضها 6.25% منذ بداية 2025 على 4 مرات.

ورغم أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة فإنها تراجعت إلى 21% للإيداع و22% للإقراض من 26.25% و27.25% على التوالي.

وبحسب التقرير، فإن ذلك جاء بدعم قفزة صافي دخل العائد بنحو 52% خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس موسمي إلى نحو 766.84 مليار جنيه.

كما صافي إيرادات النشاط خلال الربع الثالث من العام الحالي ارتفع بنحو 54% على أساس موسمي ليتخطى تريليون جنيه.

في المقابل إجمالي مصروفات البنوك ارتفع 52% خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس موسمي إلى نحو 589 مليار جنيه.