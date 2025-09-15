كتبت- منال المصري:

ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري 1.3% خلال أغسطس إلى 10.63 مليار دولار مقابل نحو 10.49 مليار دولار في يوليو للشهر الثالث على التوالي.

كان فائض صافي أصول البنك المركزي المصري تراجعت بنحو ملياري دولار خلال يونيو الماضي قبل أن تعاود الارتفاع.

تم احتساب سعر الدولار عند 48.74 جنيه في يوليو و48.65 جنيه لكل دولار في أغسطس، وفق البيانات الأرشيفية على موقع المركزي.

صافي الأصول الأجنبية هو ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته

كان فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري (شاملا البنوك التجارية والمركزي المصري معا) ارتفع خلال يوليو ليقفز بنسبة 23% على أساس شهري إلى نحو 18.5 مليار دولار مقابل نحو 15 مليار دولار في يونيو.