سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك القاهرة، بينما استقر في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم الاثنين 15-9-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.79 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.

بنك مصر: 12.79 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.79 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.83 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.86 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.81 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.