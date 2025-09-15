إعلان

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك اليوم

10:11 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الريال السعودي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك القاهرة، بينما استقر في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم الاثنين 15-9-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.79 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.

بنك مصر: 12.79 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.79 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.83 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.86 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.81 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان