كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسبم بنك” أن إجمالي الصفقات الموقعة بين الدول والشركات والبنوك الأفريقية وصل نحو 48.3 مليار دولار خلال فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2025 المنعقد في الجزائر ليتخطى الرقم المستهدف 44 مليار دولار.

وحصدت الجزائر الدولة المضيفة للمعرض على 23 مليار دولار من إجمالي الاتفاقيات الموقعة منها 11.4 مليار دولار اتفاقيات موقعة بالفعل و11.6 مليار دولار اتفاقيات مخطط توقيعها مستقبليا.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2025 في نسخته الرابعة.

تم إقامة المعرض في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025 في الجزائر بحضور أكثر من 35 ألف مندوب وألفي عارض.

وجاء المعرض الأفريقي البيني بالتعاون بين "أفريكسيم بنك" بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (أفكفتا).

وتم افتتاح المعرض بيوم القمة الرئاسية، بحضور عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية إلى جانب الرئيس النيجيري السابق ورئيس المجلس الاستشاري لـ IATF، والرئيس أولوسيجون أوباسانجو، وبطل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية محمدو إيسوفو، الرئيس السابق للنيجر، والعديد من رؤساء الدول والحكومات من مختلف الدول الأفريقية والكاريبية، ورئيس أفريكسيم بنك بنديكت أوراما، والأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكيلي ميني، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف.