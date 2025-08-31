بنك مصر يقلص الفائدة 2% على حسابات الشباب والمعاشات وسوبر كاش

كتبت- منال المصري:

خفض بنك مصر سعر الفائدة 2% على الحسابات الجارية الثلاثة بداية من اليوم تزامنا مع خفض المركزي سعر الفائدة الخميس.

وبحسب موقع البنك، تم خفض سعر الفائدة على حسابات أصحاب المعاشات والشباب وسوبر كاش لارتباطها بسعر العائد لدى المركزي صعودا أو انخفاضا.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 2% في خامس اجتماع للجنة السياسة النقدية الخميس للمرة الثالثة منذ 2025 إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

ويعقد بنك مصر والأهلي اجتماعا اليوم للجنة الألكو لبحث خفض سعر الفائدة على أوعية الادخار ذات العائد الثابت هي الشهادات والودائع وحسابات التوفير في ضوء قرار المركزي.

أسعار العائد على حسابات التوفير الثلاثة في بنك مصر بعد قرار المركزي.

1-حساب سوبر كاش جاري للعائد اليومي

سعر العائد: انخفض إلى 9.75% و16.5% من 11.75% و18.5% قبل الخفض ويتدرج سعر العائد وفق حجم كل شريحة.

2-حساب سوبر كاش الجاري للعائد الشهري.

سعر الفائدة: تراجع بين 14.75% و19.25% بدلا 16.75% و21.25% قبل الحفض ويتدرج سعر العائد وفق حجم كل شريحة.

3- حساب جاري مرتبات بلس للعائد الشهري

سعر الفائدة: تراجع بين 4% و6% بدلا من 6% و8% قبل الخفض ويتباين سعر الفائدة وفق حجم شريحة الحساب.

4- الحساب الجاري لأصحاب المعاشات للعائد الشهري

سعر الفائدة: سجل 16.75% بدلا من 18.75% قبل الخفض.