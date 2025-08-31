انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 31-8-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.89 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و 12.97 جنيه للبيع.
بنك مصر: 12.89 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و 12.97 جنيه للبيع، بتراجع قرش
بنك القاهرة: 12.88 جنيه للشراء، و 12.95 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 12.93 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.96 جنيه للبيع، بتراجع قرشين،
البنك التجاري الدولي: 12.92 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و 12.96 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
