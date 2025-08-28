كتبت- منال المصري:

أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر أكبر بنكين على مستوى القطاع المصرفي اليوم عقد اجتماع يوم الأحد المقبل لبحث مصير سعر الفائدة على أوعية الادخار بعد قرار المركزي اليوم بخفض سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض.

وقال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن لجنة الألكو بالبنك- الأصول والخصوم ستجتمع يوم الاحد المقبل لمناقشة أسعار العائد على الأوعية الادخارية وذلك على خلفية ذلك على خلفية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الذي عقد اليوم الخميس.

وأعلن بنك مصر عن عقد لجنة "الأصول والخصوم" يوم الأحد المقبل، لبحث أسعار الفائدة على الشهادات ومنتجات البنك، في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بتخفيض أسعار الإيداع والإقراض.

خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس لهذا العام، أسعار الفائدة 2% للمرة الثالثة منذ بداية 2025، ليتوافق مع التوقعات.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة إلى 22% على الإيداع و23% على الإقراض.

وجاءت خطوة البنك المركزي اليوم بعد أن خفض أسعار الفائدة 3.25% على مرتين بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو، لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف لتهبط من مستوياتها القياسية.