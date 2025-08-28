المركزي يضخ 5.84 مليار جنيه في رؤوس أموال 4 مؤسسات تمويل دولية

كتبت- منال المصري:

رفع المركزي المصري مساهمته في إجمالي رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية المساهم بها بنسبة 25.7% خلال العام المالي 2024-2025 إلى 28.48 مليار جنيه مقارنة بنحو 22.64 مليار جنيه العام السابق له بزيادة 5.84 مليار جنيه.

عكست القوائم المالية للمركزي للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025 رفع المركزي المصري مساهماته في رؤوس أموال 4 بنوك ومؤسسات مالية دولية من أصل 13 مؤسسة مساهم فيها.

رفع المركزي مساهمته في رأس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" بنحو 2.07 مليار جنيه إلى نحو 11.4 مليار جنيه.

وضخ المركزي نحو 2.591 مليار جنيه في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية إلى نحو 9.83 مليار جنيه.

فيما ضخ نحو 894 مليون جنيه في رأس مال مؤسسة أفريقيا للتمويل إلى نحو 4.01 مليار جنيه .

وضخ المركزي المصري نحو 118 مليون جنيه في رأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات إلى نحو 221 مليون جنيه.