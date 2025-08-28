إعلان

مصر تترقب اجتماع المركزي حول الفائدة اليوم.. وتوقعات بالخفض بين 1 و4%

12:06 م الخميس 28 أغسطس 2025

البنك المركزي المصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

يكتم سوق المال والأعمال أنفاسه ترقبا لقرار البنك المركزي اليوم الخميس لحسم سعر الفائدة على الإيداع والدولار في خامس اجتماع له خلال 2025.

وتتزايد توقعات المحللون والمصرفيون بخفض المركزي لسعر الفائدة بين 1% و4% بدعم تراجع معدل التضخم وتحسن أداء الجنيه مقابل الدولار وارتفاع العائد الحقيقي على الجنيه مقابل الدولار.

كان معدل التضخم تراجع إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو الماضي بدعم تراجع أسعار السلع والخضروات، وفق بيان سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 3.25% على مرتين بواقع 2.25% في أبريل لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف، و1% في مايو الماضي بعد أن اطمئن على أن التضخم يسير في اتجاه نزولي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي سعر الفائدة سوق المال والأعمال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة