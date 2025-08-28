مصر تترقب اجتماع المركزي حول الفائدة اليوم.. وتوقعات بالخفض بين 1 و4%

كتبت- منال المصري:

يكتم سوق المال والأعمال أنفاسه ترقبا لقرار البنك المركزي اليوم الخميس لحسم سعر الفائدة على الإيداع والدولار في خامس اجتماع له خلال 2025.

وتتزايد توقعات المحللون والمصرفيون بخفض المركزي لسعر الفائدة بين 1% و4% بدعم تراجع معدل التضخم وتحسن أداء الجنيه مقابل الدولار وارتفاع العائد الحقيقي على الجنيه مقابل الدولار.

كان معدل التضخم تراجع إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو الماضي بدعم تراجع أسعار السلع والخضروات، وفق بيان سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 3.25% على مرتين بواقع 2.25% في أبريل لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف، و1% في مايو الماضي بعد أن اطمئن على أن التضخم يسير في اتجاه نزولي.