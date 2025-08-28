إعلان

انخفض في بنكين.. الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم

10:50 ص الخميس 28 أغسطس 2025

الريال السعودي

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكي مصر والتجاري الدولي، خلال تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.91 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و 12.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك مصر: 12.91 جنيه للشراء، و 12.98 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.88 جنيه للشراء، و 12.95 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.94 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش ، و12.98 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 12.94 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 12.99 جنيه للبيع.

