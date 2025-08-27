كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في بنكي البركة وكريدي أجريكول، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 27-8-2025، بينما تراجع في بنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.54 جنيه للشراء، و48.64 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.54 جنيه للشراء، و48.64 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.54 جنيهًا للشراء، و48.64 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.56 جنيه، و48.66 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.



