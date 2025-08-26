إعلان

تعاملات الإنتربنك" للدولار بين البنوك ترتفع إلى 330 مليون دولار اليوم وسط زيادة الطلب

03:42 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تعاملات الإنتربنك

كتبت- منال عمر:

قال مصرفيان تحدث إليهم مصراوي، اليوم إن التعاملات بسوق "الإنتربنك" لبيع وشراء الدولار بين بنوك مصر ارتفع إلى نحو 330 مليون دولار خلال تعاملات اليوم وهو ما أدى إلى ارتفاع الدولار مقابل الجنيه.

وأوضحا أن زيادة الطلب على الدولار جاء تحت ضغط وجود استحقاقات جزئية للأجانب في أذون الخزانة المحلية وكذلك وجود طلب محلي من بعض البنوك لتمويل الاستيراد.

شهد سعر الدولار ارتفاعا بنحو 24 قرشا مقابل الدولار لليوم الثاني على التوالي إلى 48.53 جنيه للبيع و48.63 جنيه للبيع لكل دولار بنهاية التعاملات الثلاثاء.

وأضاف المصرفيان أن الخروج الجزئي للأجانب يعد أمرا طبيعيا بهدف تحقيق أرباح وسيعودون مجددا كما يحدث دائما.

يعد الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة من أكثر العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيه وفق تسجيلها صافي خروج أو دخول وتتباين تداعياته حسب التدفقات.

كان الجنيه سجل أفضل أداء مقابل الدولار على مدار آخر شهرين ليسجل أعلى مستوى له منذ عام بدعم تدفقات قوية للمستثمرين الأجانب.

وجاء ذلك بعد أن قال بنك جولدمان ساكس للمستثمرين الأجانب إن الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته بنحو 35% مقابل الدولار موصيا المستثمرين الأجانب بزيادة الاستثمار في العملة المصرية لتعزيز مكاسبهم.

