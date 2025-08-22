النمو والفائدة والتضخم.. توقعات متفائلة من "نجيب ساويرس" لاقتصاد مصر

كتبت- منال المصري:

أبدى نجيب ساويرس أحد أهم رجال الأعمال المصريين نظرة متفائلة بشأن زيادة تحسن الاقتصاد المصري في ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية خلال الفترة الماضية.

وقال ساويرس في تغريدة له على منصة "إكس" تويتر سابقا "الإقتصاد سيزداد تحسنا في مصر خلال النصف الثاني بمعدل نمو 4% و ده معدل كويس جدا”.

وأضاف "التضخم نزل وان شاء الله البنك المركزى يخفض الفائدة من 1-4% مما يعزز الاستثمار و استقرار الأسعار مع استقرار سعر الصرف و نزول الدولار فإن شالله خير”.

يعتزم البنك المركزي المصري عقد خامس اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي الخميس المقبل وسط زيادة التوقعات بين المحللين والمصرفيين والبنوك العالمية باستئناف خفض سعر الفائدة في أغسطس الحالي.

تأتي هذه التوقعات المتفائلة بناء على حزمة عوامل إيجابية منها تباطؤ معدل التضخم وتحسن أداء الجنيه وزيادة العائد الحقيقي على العملة المصرية وهدوء التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

كان معدل التضخم تراجع إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو الماضي بدعم تراجع أسعار السلع والخضروات، وفق بيان سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تزامن ذلك مع تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حيث سجل أعلى مستوى له منذ عام تقريبا مقابل الدولار مسجلا 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم الذي يساعد في تباطؤ ارتفاع أسعار السلع.

وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو خلال العام المالي الماضي المقرر صدور بياناته نهاية الشهر المقبل 4% مقابل 2.4% في العام الأسبق على أن يتسع في العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2026 إلى 4.5%.

وأشار ساويرس في تغريدته إلى أنه "فاضل بس سداد الديون الخارجية ده العقبة الوحيدة وحلها سهل الدولة تطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي و البحر الأحمر بالدولار للمصريين و الأجانب وتخصص الكام شركة اللى بقالنا ميت سنة بنقول هنخصخصها".