كتبت- منال المصري:

أعلنت ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي-، رفض ضغوط بتقديم استقالتها تحت مزاعم وقوعها في مخالفات احتيال في الرهن العقاري.

وأكدت كوك، وفق ما نشرته بلومبرج اليوم، عزمها على البقاء في منصبها، متحديةً دعوات الرئيس دونالد ترامب لها بالاستقالة على خلفية مزاعم احتيال في الرهن العقاري.

كان دونالد ترامب هاجم "ليزا كوك" في منشور له على منصة تروث سوشيال الخاصة به بتزوير مستندات مصرفية وسجلات ملكية للحصول على شروط قرض ميسر مطالبها بتقديم استقالتها في خطوة تصعيدية جديدة ضد مسؤولي الفيدرالي.

وقالت كوك في بيانٍ مُرسل عبر البريد الإلكتروني عبر متحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي: "لا أنوي الخضوع للتنمر للتخلي عن منصبي بسبب بعض الأسئلة التي طُرحت في تغريدة".

وأضافت "أنوي أخذ أي أسئلة تتعلق بتاريخي المالي على محمل الجد كعضو في الاحتياطي الفيدرالي، ولذلك أجمع المعلومات الدقيقة للإجابة على أي أسئلة مشروعة وتقديم الحقائق".

واصل ترامب مهاجمة البنك المركزي الأمريكي منذ تعيينه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بسبب عدم الاستجابة لضغوطه بخفض سعر الفائدة على الدولار في الاجتماعات السابقة وهو ما يعد تدخلا في قرارات لجنة السياسة النقدية الفيدرالية في قرارها.