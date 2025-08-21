إعلان

ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

10:33 ص الخميس 21 أغسطس 2025

أسعار العملات العربية

background

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 21-8-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس ، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.89 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.20 جنيه للشراء، ، و 13.24 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.45 جنيه للشراء، و 129.04 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.32 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و 13.36 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 67.97 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و 68.71 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى:158.19 جنيه للشراء، بزيادة 49 قرشًا، و 159.18 جنيه للبيع، بزيادة 43 قرشًا.

