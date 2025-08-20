كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس ، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.85 جنيه للشراء، بتراجع بزيادة قرشين ، و12.93 جنيه للبيع. بتراجع 4 قروش.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.16 جنيه للشراء، ، و13.20 جنيه للبيع. بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.05جنيه للشراء ، و128.64 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.28 جنيه للشراء، بزيادة 3 قرشًا، و13.30 جنيه للبيع، بتراجع 4 قرشًا.

سعر الدينار الأردنى: 67.76 جنيه للشراء، و68.50 جنيه للبيع، بزياد 14 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 157.70 جنيه للشراء، بزيادة 25 قرشًا، و158.75 جنيه للبيع، بزيادة 41 قرشًا.