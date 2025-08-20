إعلان

منها الدرهم الإماراتي.. ارتفاع أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

10:28 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025

الدرهم الإماراتي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس ، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.85 جنيه للشراء، بتراجع بزيادة قرشين ، و12.93 جنيه للبيع. بتراجع 4 قروش.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.16 جنيه للشراء، ، و13.20 جنيه للبيع. بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.05جنيه للشراء ، و128.64 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.28 جنيه للشراء، بزيادة 3 قرشًا، و13.30 جنيه للبيع، بتراجع 4 قرشًا.

سعر الدينار الأردنى: 67.76 جنيه للشراء، و68.50 جنيه للبيع، بزياد 14 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 157.70 جنيه للشراء، بزيادة 25 قرشًا، و158.75 جنيه للبيع، بزيادة 41 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدرهم الإماراتي أسعار عملات عربية سعر الريال السعودي سعر الدرهم الاماراتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة