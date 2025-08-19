قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية الأولى اليوم

كتبت- دينا كرم:

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه، بقيمة تتراوح بين 10 قروش و 11 قرشًا، خلال التعاملات الصباحية الأولى اليوم الثلاثاء 19-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.41 جنيه للشراء، و48.51 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.41 جنيه للشراء، و48.51 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.41 جنيه للشراء، و48.51 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.46 جنيه، و48.56 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.