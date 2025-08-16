التمويل الدولية تدرس إقراض بنك قناة السويس 50 مليون دولار

كتبت- منال المصري:

تدرس مؤسسة التمويل الدولية "IFC" إقراض بنك قناة السويس 50 مليون دولار لإعادة إقراضها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفق بيان لها.

وبحسب البيان، فإن القرض المقدم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) -ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص- بقيمة 50 مليون دولار لبنك قناة السويس يتكون على شكل قرض رئيسي لمدة خمس 5 متواصلة.

ويهدف القرض إلى تمكين البنك من التوسع في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك الشركات المملوكة للنساء.

ويتضمن القرض 10 ملايين دولار لدعم أنشطة تمويل التجارة التي يضطلع بها البنك في إطار برنامج تمويل التجارة العالمي.

ارتفع صافي أرباح بنك قناة السويس 70.6% خلال أول 6 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 3.1 مليار جنيه مقابل نحو 1.81 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق، وفق بيان سابق للبنك.