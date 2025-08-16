كتبت- منال المصري:

رفع المركزي المصري تقديراته للمرة الثانية لسداد خدمة الدين الأجنبي على مصر بنحو 1.9 مليار دولار إلى نحو 27.87 مليار دولار خلال 2026 لتصل إلى بدلا من 25.97 مليار دولار في توقعات سابقة

وبحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري اليوم، يُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة تقديرات البنك لأقساط القروض المستحقة في 2026، حيث بلغت 22.72 مليار دولار، مقارنة بـ21.1 مليار دولار في التوقعات السابقة.

كما رفع تقديراته لقيمة مدفوعات الفوائد للعام المقبل على مصر إلى نحو 5.15 مليار دولار من نحو 4.87 مليار دولار في تقديرات سابقة.

كانت بيانات البنك المركزي المصري أظهرت في وقت سابق أن خدمة الدين الخارجي ارتفعت على مصر إلى نحو 21.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي من "یولیو إلى دیسمبر" 2024-2025 مقابل نحو 15.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، كنتيجة أساسية لارتفاع المسدد من الأقساط.

كانت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أظهرت في وقت ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025 ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.