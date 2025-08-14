كتبت- منال المصري:

شهد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس بمقر البنك، مراسم توقيع اتفاقيتي شراكة بين المعهد المصرفي المصري وكل من جامعة القاهرة وجامعة سوهاج، للمشاركة في البرنامج التعليمي الجديد بدءًا من العام الدراسي 2025/2026.

ووقع الاتفاقيتين الدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، والدكتورة لبنى محمد فريد عميد كلية تجارة جامعة القاهرة، والدكتور محمد السيد محمد الصغير عميد كلية تجارة جامعة سوهاج.

كما شهد مراسم التوقيع كل من الأستاذ الدكتور/محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ويأتي استكمالًا لإطلاق برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية لأول مرة في الجامعات المصرية بالتعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إن مشاركة جامعة سوهاج تمثل خطوة مهمة في تعزيز جهود توسيع نطاق التعليم المصرفي ليشمل محافظات الصعيد التي تحظى بأولوية كبرى لدى الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الشراكة مع جامعة القاهرة العريقة تعزز من جودة البرنامج وتفتح آفاقًا واسعة للتعاون الأكاديمي والبحثي، بما يسهم في إعداد جيل من المتخصصين يمتلكون المهارات والمعرفة اللازمة للعمل في القطاع المصرفي وفقًا لمتطلبات العصر الحديث.

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعاون بين وزارة التعليم العالي والبنك المركزي، يعكس التزام الدولة بتطوير التعليم المصرفي وتعزيز بناء الكفاءات الوطنية التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.