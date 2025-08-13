إعلان

الدولار يقود الدينار الكويتي والريال السعودي والدرهم الإماراتي للانخفاض

07:12 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

أسعار العملات العربية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

انخفض متوسط سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي- الأوسع انتشارا بين المصريين- بنهاية تعاملات البنوك يوم الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق بيانات سعر الصرف للعملات الأجنبية على موقع البنك المركزي.

جاء ذلك بعد أن انخفض الدولار مقابل الجنيه إلى أدنى مستوى له منذ عام مسجلا 48.3 جنيه للشراء و48.4 جنيه للبيع لكل دولار بنهاية تعاملات البنوك اليوم.

متوسط أسعار 3 عملات عربية

الدينار الكويتي: 157.92 جنيه للشراء، و158.41 جنيه للبيع، بتراجع 36 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي: 12.85 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.13 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية الدينار الكويتي سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي الدولار سعر الصرف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة