كتبت- آية محمد:

انخفض متوسط سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي- الأوسع انتشارا بين المصريين- بنهاية تعاملات البنوك يوم الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق بيانات سعر الصرف للعملات الأجنبية على موقع البنك المركزي.

جاء ذلك بعد أن انخفض الدولار مقابل الجنيه إلى أدنى مستوى له منذ عام مسجلا 48.3 جنيه للشراء و48.4 جنيه للبيع لكل دولار بنهاية تعاملات البنوك اليوم.

متوسط أسعار 3 عملات عربية

الدينار الكويتي: 157.92 جنيه للشراء، و158.41 جنيه للبيع، بتراجع 36 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي: 12.85 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.13 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.