خبيرة مصرفية: إدارة المركزي باحترافية دعّمت قوة الجنيه وألغت القيود

كتبت- منال المصري:

أوضحت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، والخبيرة المصرفية أسباب إجراء البنوك تيسيرات على استخدام بطاقات الائتمان الـ"كريدت كارد" بالمعاملات الدولية ورفع حدود تدبير العملة للأفراد بغرض السفر.

وأضافت خلال حديثها مع "مصراوي"، أن رواج موارد النقد الأجنبي - مكنت البنوك بشكل قوي من إتاحة مرونة لتدبير النقد الأجنبي للأفراد ووجود بعض التيسيرات الجديدة.

أعلنت بنوك التجاري الدولي والأهلي المصري والعربي الأفريقي الدولي وqnb مصر رفع حدود تدبير الدولار للعملاء المسافرين خارج مصر إلى 10 آلاف دولار وهي تعد أعلى مرونة منذ فبراير 2022.

وأعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي والأهلي المصري والتجاري الدولي ومصر خفض الرسوم على المعاملات الدولية باستخدام بطاقات الائتمان الـ"كريدت كارد" إلى 3% بدلا من 5% لتعود إلى سابق عهدها قبل 3 سنوات للمرة الثانية في 2025 فيما خفضها بنك QNB 2%.

وعادت المعاملات الدولية المقدمة للأفراد إلى سابق عهدها قبل 3 سنوات بعد انفراجة في أزمة تفاقم النقد الأجنبي بعد الإصلاحات التي اتخذها البنك المركزي في مارس 2024.

وأكدت سهر الدماطي، أن تراجع الضغوط على الدولار خلال الفترة الحالية تعد عاملا أساسيا في قوة الجنيه مقابل الدولار ورفع القيود المفروضة على الأفراد لتدبير الدولار.

وأكدت أن إدارة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية باحترافية جنبت وجود ضغوط مفاجئة على الجنيه موضحة أن إدارتها للأموال الساخنة بعيدا عن احتياطي النقد الأجنبي ساهم في الحد من تقلبات الجنيه.

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى مستوى تاريخي ليتخطى نحو 49 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، كما ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك إلى 15 مليار دولار بنهاية يوليو، بجانب زيادة تدفق تحويلات المصريين بالخارج التي تعد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد.

أعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 69.6% إلى 32.8 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من العام المالي 2024-2025 مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.