كتبت- منال المصري:

أعلن بنك أبو ظبي الأول مصر، ارتفاع صافي الأرباح بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف 12% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 8.6 مليار جنيه.

وبحسب نتائج الأعمال التي أعلنها البنك، فإن صافي الدخل من العائد ارتفع 7% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 14.6 مليار جنيه.

فيما زاد صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 7% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 1.4 مليار جنيه.

ونمت محفظة القروض لتسجل 13% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 160 مليار جنيه، ما يعكس دوره المحوري في توفير التمويل اللازم لدعم جهود النمو الاقتصادي.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 288.5 مليار جنيه.

وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، "تحقيق نمو أساسي بنسبة 12% في صافي الأرباح بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف مع توسيع قاعدة الأصول إلى 461 مليار جنيه مصري يعكس التزامنا الراسخ بنهج منضبط نحو خلق القيمة وتعزيز ريادتنا في السوق".

