كتبت- منال المصري:

ألزم البنك المركزي المصري بشأن التحصيل الإلكتروني عبر نقاط البيع الالكترونية (POS) بالتأكد من أن التسوية داخل مصر تتم بعملة الجنيه فقط لا غير.

وأكد في كتاب دوري له اليوم أن تقوم البنوك بإبلاغ عملائها بما تقدم مع التأكيد على توفير احتياجات هؤلاء العملاء من النقد الأجنبي وفقاً لسياسات مصرفكم في هذا الشأن.

وشدد المركزي بالالتزام بما تقدم وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 17 أغسطس 2025.

ويأتي ذلك بالإشارة إلى المادة رقم (۲۱۲) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ التي تنص على أن يكون التعامل داخل مصر بالجنيه المصري وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة".

وكذلك الكتاب الدوري المؤرخ 18 يونيو 2023 المتعلق بتعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع الالكترونية (POS) أو المحول الخاص بها، بحيث لا يتم قبول التعامل في عمليات الخصم بالعملة الأجنبية داخل مصر، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن.